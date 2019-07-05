Евросоюз обеспокоен положением Украины в вопросах защиты интеллектуальной собственности. В ЕС уверены, что страна прилагает недостаточно усилий для борьбы с пиратством, передает Европейская правда.

В частности, Украине следует основательно заняться законодательством в сфере авторского права, привести его в соответствие с нормами ЕС. Кроме того, в государстве должны существовать специальные институты, занимающиеся регулированием в области интеллектуальной собственности и борьбой с пиратством.

Отмечается, что приведение в норму этой сферы деятельности поможет Украине быстрее интегрироваться в мировую торговую систему, а также привлекать больше зарубежных инвестиций.

В свою очередь Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) анонсировало ряд законопроектов, которые поспособствуют защите авторских прав и борьбе с их нарушениями. На данный момент регулирующие документы на стадии разработки, однако уже после выборов они будут обнародованы.

Напомним, в Украине организация «Чистое небо» и рекламный холдинг Publicis запустили антипиратский социальный челлендж #зачепило. Целью челленджа станет привлечение внимания простых украинских пользователей к интрнет-пиратству и нарушению авторских прав в целом.

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