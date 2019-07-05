Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания организует конкурс на раздачу частот для 35 региональных телеканалов. Об этом пишет МедиаНяня.

Согласно данным, в ходе конкурса будут розданы частоты каналам пятого мультиплекса в 11 городах Украины. В общей сложности, в Днепропетровской области будет выставлено 20 частот, в Киевской — 6, в Запорожье — 4, в Харькове -3 и 2 в Черновцах.

Обязательным условием для каналов-претендентов будет размещение информационных и социально важных передач на местную тематику. Дата проведения конкурса пока не сообщается.

Напомним, Нацсовет не собирал заседание с конца мая. Сборы кворума приходилось переносить более месяца в связи с указами Петра Порошенко об увольнении-назначении членов совета и отменой вышеупомянутых решений новым Президентом Владимиром Зеленским, а также по причине ухода некоторых лиц в отпуск.

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