Воздушный шар для раздачи интернета Loon поставил новый рекорд — 223 дня в воздухе. Предыдущий показатель составил 198 дней, передает Хайтек+.

Согласно данным, аппарат облетел весь земной шар, а также продолжительное время находился в разных точках западного побережья Южной Америки. Таким образом специалистам удалось проверить как его способность к постоянному перемещению, так и возможность находиться в относительно статичном положении.

В ближайшем будущем Google планирует провести испытание шаров Loon в Кении в сотрудничестве с местным оператором Telkom Kenya. Тестирование начнется, как только Управление гражданской авиации Кении должно выдать разрешение на эксплуатацию сервиса.

Напомним, технология, известная как Project Loon, была разработана компанией X – инновационной лабораторией корпорации Alphabet. Воздушные шары Loon призваны дать возможность выхода в онлайн жителям отдалённых сельских районов стран мира.

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