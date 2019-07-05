Беларусь и Латвия заключили соглашение о высвобождении полосы радиочастот 694-790 МГц. Документ подписали министр связи и информатизации Беларуси Константин Шульган и министр сообщения Латвии Талис Линкайтс, пишет БЕЛТА.

Сообщается, что благодаря этому страны получат больше возможностей для запуска 5G — высвобожденные частоты будут использованы для развития сетей сотовой подвижной электросвязи.

Более точное применение частот в диапазоне 694-790 МГц будет расписано в проекте соглашения до 1 января 2020 года.

Напомним, ранее первый вице-премьер Александр Турчин заявил, что Беларусь находится на финальном этапе внедрения 4G в стране. Сразу же после завершения программы по предоставлению доступа к связи четвертого поколения, власти республики возьмутся за 5G.

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