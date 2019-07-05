Перечень программ, транслируемых в украинских сетях платного кабельного телевидения, может сократиться на два спортивных канала.

Телеканалы «Футбол 1»/«Футбол 2», входящие в «Медиа Группу Украина», не исключают возможность прекращения вещания в сетях операторов кабельного телевидения. Об этом пишет издание Tribuna.com.

Причиной этому, по информации издания, может стать «отсутствие успеха при работе по смешанной системе показа по кабельному/спутниковому ТВ и по платной модели».

В управляющем холдинге «Медиа Группа Украина» сетуют на то, что доступность каналов в кабельных сетях не позволяет наращивать количество подписчиков Oll.tv (собственный видеосервис). Сегодня на сервис подписано меньше 100 тысяч человек, а прогресс к 300 тысячам нужно будет ждать не один и не два года, – уверены в медиагруппе.

Напомним, 1 августа в Украине начнёт работу новый спортивный телеканал Setanta Sport, в эфире которого будут транслироваться матчи Английской Премьер-лиги.

Официальными трансляторами еврокубков на территории Украины до 2021 года являются телеканалы «Футбол 1»/«Футбол 2».

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