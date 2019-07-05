В Европейской комиссии были вынуждены дать задний ход после того, как страны-члены отвергли план комиссии, связанные с принятием системы на основе WiFi, позволяющей самоходным автомобилям «общаться» друг с другом. Об этом пишет Financial Times.

План, связанный с использованием WiFi, встретил сопротивление рынка, поскольку у многих возникли опасения касательно того, что в случае его реализации в будущем исчезнет возможность использования в этом секторе технологий 4G и 5G по причине их несовместимости с WiFi.

В то же время, ряд стран изначально поддержал предложение комиссии, связанное с использованием системы WiFi в силу возможности его быстрой имплементации и повышения безопасности на дорогах уже в краткосрочной перспективе.

В марте комиссия предложила принять законодательный акт, направленный на поддержку технологии WiFi, и это вызвало трения в индустрии автомобилестроения и телекоммуникаций, а также вызвало противостояние между политиками из разных стран ЕС. В телекоммуникационных компаниях и в правительствах ряда стран (в частности, Финляндии) утверждали, что лучше применять «технологически нейтральный» подход, позволяющий использовать системы на основе WiFi и 5G, которые в будущем дадут даже больший уровень безопасности на дорогах.

Однако на прошедшем в четверг заседании Комитета постоянных представителей в ЕС предложение комиссии было отклонено в силу того, что за последнюю неделю несколько стран, и в частности – Германия, имеющая сильное влияние в секторе автопрома, высказались против использования WiFi.

Совет Европы по всей видимости попросит комиссию доработать законопроект и вернуть его для повторного голосования до конца года.

Еврокомиссар по вопросам транспорта Виолета Булк, настаивавшая на принятии существующего предложения, заявила, что она обсудит план дальнейших действий с представителями стран-членов ЕС. «Мы не должны отказываться от этой возможности и терять драгоценное время, вместо того, чтобы повышать безопасность наших дорог», – уточнила она.

Председатель отраслевого объединения телекоммуникационных компаний ETNO Филипп Малок заявил: «Сегодняшнее решение является хорошей новостью для желающих повысить безопасность дорожного движения, она посылает чёткий сигнал о том, что в Европе верят в мобильные решения и технологию 5G как факторы, стимулирующие дальнейшее развитие автопрома».

Генеральный директор отраслевого объединения мобильной связи GSMA Мэтс Гренрид заявил, что вынесенное предложение «заперло бы рынок с устаревшей технологией», не дав в будущем использовать более совершенную технологию на основе 5G.

«Европа имеет шанс продвинуться вперёд в гонке за лидерство в сфере подключенных автомобилей с США и Китаем. Данная современная технология позволит спасти тысячи жизней на дорогах и сохранить тысячи рабочих мест на наших заводах», – заявил он.

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