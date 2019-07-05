Уже через два года вся Москва может быть покрыта сетью 5G. По словам заместителя руководителя департамента информационных технологий российской столицы Александра Горбатько, это могло произойти быстрее, если бы не ряд нормативных ограничений, передает РИА Новости.

Как отметил Горбатько, изначально доступ к сети пятого поколения будет организован в наиболее густонаселенных районах города. В частности, уже этой осенью будут запущены четыре пилотные зоны на Тверской, ВДНХ, территории МГУ и Сколково.

«У нас будут запущены сети 5G как технологии передачи — среда доступа, и будет запущено оборудование, на котором можно будет разворачивать сервисы, не важно, в какой области, в образовании, градостроительстве, ЖКХ, отрасли по дополненной реальности, виртуальной реальности, больших массивов данных на данных зонах. Это оборудование будет доступно для всего бизнеса. На базе департамента мы создаем лаборатории», — рассказал он.

Напомним, в мае сообщалось, что Россия может приступить к тестированию 5G уже этим летом. Вопрос стоит в распределении Государственной комиссией по радиочастотам частотного ресурса, без чего пилотные запуски невозможны.

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