Жители сельских районов Колумбии получат возможность воспользоваться услугами бесплатных общественных Wi-Fi зон, подключенных к высокоскоростному широкополосному спутниковому интернету от компании SES.

Соответствующее соглашение было подписано с Министерством связи Колумбии (Mintic), выбравшим местного провайдера INRED в качестве оператора, который займётся установкой и обслуживанием 1 000 точек доступа Wi-Fi в сельских районах по всей территории страны в рамках проекта «Устойчивый универсальный доступ». Благодаря решению Signature Enterprise Solutions от компании SES Network, компания INRED получит доступ к спутниковой службе с гибкой ёмкостью и покрытием, а также специализированный интерфейс для управления сетью.

Данный проект развивается в рамках инициативы правительства Колумбии «Будущее принадлежит всем», цель которой состоит в ускорении ликвидации цифрового разрыва в Колумбии и укреплении сотрудничества между частным и общественным секторами для обеспечения подключения к интернету 100% жителей Колумбии, говорится в совместном заявлении компаний.

Компания INRED стала первым на территории Колумбии сертифицированным партнёром в рамках решения Signature Solutions от компании SES Networks, и сможет воспользоваться услугами связи, предоставляемыми спутником SES-14, который имеет набор широких лучей и точечных лучей высокой пропускной способности (HTS), обеспечивающих покрытие всей территории Латинской Америки, стран Карибского бассейна и Северной Атлантики. Являясь сертифицированным партнёром SES Networks, компания INRED также получит доступ к выделенным каналам, гибким решениям в обслуживании и возможность управлять ресурсами телепорта, что должно гарантировать высокую надёжность и невероятное качество предоставляемых услуг.

«Благодаря сотрудничеству с SES Networks, компания INRED улучшит возможности доступа в Интернет для жителей сельских районов Колумбии с наименьшей плотностью населения, одновременно выполняя обязательства, связанные с универсальным обслуживанием (USO). Развёртывание точек доступа Wi-Fi от компании INRED поможет улучшить ситуацию с доступом к интернету в 1 000 муниципалитетах колумбийских департаментов с наименьшим проникновением интернета. Улучшение обслуживания откроет новые возможности для местных сообществ и предприятий», – говорится в заявлении.

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