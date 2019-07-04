Компания Vodafone стал вторым после EE оператором мобильной связи в Великобритании, запустившим собственную сеть в стандарте 5G, обеспечивающем большую скорость передачи данных и возможность запуска новых услуг.

Новая сеть в настоящее время охватывает семь британских городов: Бирмингем, Бристоль, Глазго, Кардиф, Ливерпуль, Лондон и Манчестер. На церемонии запуска сети присутствовал пятикратный чемпион мира гонок Formula 1 Льюис Гамильтон, который и нажал символическую кнопку, знаменовавшую начало работы сети.

Кроме того в информационном сообщении отмечается о вводе в эксплуатацию первая 5G-мачта компании Vodafone, которая установлена в сельской местности. Она расположена на островах Силли.

Директор по развитию бизнеса компании Vodafone UK Энн Шихан комментирует: «Технология 5G кардинальным образом меняет правила игры для британской экономики и бизнеса. Мы стремимся помочь нашим клиентам, желающим воспользоваться данной технологией, сделав её широкодоступной на территории Великобритании и в роуминге. Мы хотим оказать британскому бизнесу помощь в завоевании ведущих позиций на мировых рынках, и технология 5G сыграет важную роль в достижении этой цели».

Компания Vodafone предлагает три тарифных плана, рассчитанных исключительно на SIM-клиентов:

• Unlimited Max: За 30 фунтов стерлингов (975 грн) в месяц клиенту предлагается неограниченный доступ к услугам мобильной сети на максимально допустимых для данной сети и пользовательского устройства скоростях.

• Vodafone Unlimited: За 26 фунтов стерлингов в месяц пользователь получает скорость до 10 Мбит/сек.

• Vodafone Unlimited Lite: За 23 фунта стерлингов в месяц пользователь получает скорость до 2 Мбит/сек.

«Мы гордимся представившейся нам возможности оказать помощь компании Vodafone в её стремлении открыть перед своими клиентами мир неограниченных беспроблемных возможностей, запустив на территории Великобритании мобильную услугу 5G. Это укрепляет позиции Великобритании в качестве лидера по запуску 5G и открывает новую страницу в нашей 18-летней истории сотрудничества с компаниями этой страны во благо развития цифровой экономики», – говорит старший вице-президент Huawei Виктор Чжан.

Напомним, в прошлом месяце компания Vodafone Espana при поддержке китайского гиганта рынка телекоммуникационного оборудования Huawei запустила первую в Испании коммерческую мобильную сеть в стандарте 5G.

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