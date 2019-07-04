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5G

Компания Vodafone стал вторым после EE оператором мобильной связи в Великобритании, запустившим собственную сеть в стандарте 5G, обеспечивающем большую скорость передачи данных и возможность запуска новых услуг.

Новая сеть в настоящее время охватывает семь британских городов: Бирмингем, Бристоль, Глазго, Кардиф, Ливерпуль, Лондон и Манчестер. На церемонии запуска сети присутствовал пятикратный чемпион мира гонок Formula 1 Льюис Гамильтон, который и нажал символическую кнопку, знаменовавшую начало работы сети.

Кроме того в информационном сообщении отмечается о вводе в эксплуатацию первая 5G-мачта компании Vodafone, которая установлена в сельской местности. Она расположена на островах Силли.

Директор по развитию бизнеса компании Vodafone UK Энн Шихан комментирует: «Технология 5G кардинальным образом меняет правила игры для британской экономики и бизнеса. Мы стремимся помочь нашим клиентам, желающим воспользоваться данной технологией, сделав её широкодоступной на территории Великобритании и в роуминге. Мы хотим оказать британскому бизнесу помощь в завоевании ведущих позиций на мировых рынках, и технология 5G сыграет важную роль в достижении этой цели».

Компания Vodafone предлагает три тарифных плана, рассчитанных исключительно на SIM-клиентов:

• Unlimited Max: За 30 фунтов стерлингов (975 грн) в месяц клиенту предлагается неограниченный доступ к услугам мобильной сети на максимально допустимых для данной сети и пользовательского устройства скоростях.
• Vodafone Unlimited: За 26 фунтов стерлингов в месяц пользователь получает скорость до 10 Мбит/сек.
• Vodafone Unlimited Lite: За 23 фунта стерлингов в месяц пользователь получает скорость до 2 Мбит/сек.

«Мы гордимся представившейся нам возможности оказать помощь компании Vodafone в её стремлении открыть перед своими клиентами мир неограниченных беспроблемных возможностей, запустив на территории Великобритании мобильную услугу 5G. Это укрепляет позиции Великобритании в качестве лидера по запуску 5G и открывает новую страницу в нашей 18-летней истории сотрудничества с компаниями этой страны во благо развития цифровой экономики», – говорит старший вице-президент Huawei Виктор Чжан.

Напомним, в прошлом месяце компания Vodafone Espana при поддержке китайского гиганта рынка телекоммуникационного оборудования Huawei запустила первую в Испании коммерческую мобильную сеть в стандарте 5G.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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