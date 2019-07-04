В трансляции концерта «Победа. Одна на всех» от 9 мая 2018 года в эфире телеканал «Интер» отсутствуют нарушения законодательства Украины. К такому выводу пришли служители фемиды Окружного административного суда города Киев, удовлетворим тем самым 26 июня иск телеканала «Интер» к Национальному совету Украины по вопросам телевидения и радиовещания. Об этом говорится на официальном сайте вещателя.

«По результатам рассмотрения суд признал противоправными и отменил решение Нацсовета о результатах внеплановой выездной проверки канала и распоряжение об уплате телеканалом штрафа в размере 4 046 057,63 грн. Суд отметил, что применение санкций к телеканалу было неправомерным, решение об их применении было принято без соблюдения законной цели», – говорится в сообщении пресс-службы телеканала.

После принятия в 2018 году Нацсоветом решения о признании нарушения и применения санкции в виде уплаты штрафа телеканал не согласился с таким решением и сразу заявил, что будет защищать свои интересы всеми законными способами.

Напомним, в апреле 2018 года Нацсовет переоформил спутниковые лицензии телеканалов «Интер», НТН, «Мега», К1, К2, «Пиксель», «Энтер-фильм» и Zoom в связи с изменением технических характеристик вещания. Спутниковый сигнал каналов стал кодированным вместо открытого.

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