Европейский спутниковый оператор Eutelsat инвестирует 10 миллионов евро (примерно 11.13 миллиона долларов) в компанию Broadpeak, занимающуюся разработкой технологий для видео, с целью помочь созданию услуг видео нового поколения.

В компаниях заявили, что денежные средства от данных инвестиций пойдут на дальнейшую интеграцию спутника в экосистему IP (интернет-протокол), разработку готовых решений для доставки видео и усиление роли спутника в развитии новых мобильных сетей 5G.

Этот этап сотрудничества компаний начинается на фоне недавнего представления компанией Eutelsat проекта CIRRUS – гибридного многоэкранного ОТТ/спутникового решения для спутниковых телеканалов и операторов.

«Мы рады представившейся нам возможности сотрудничества с компанией Broadpeak, с которой мы работает с 2015 года. Это партнёрство с признанным и инновационным лидером в сфере разработки решений для доставки видеоконтента позволит нам расширить наши предложения в этой сфере, – комментирует директор по вопросам стратегий и ресурсов в компании Eutelsat Жан-Юбер Ленотт. – На фоне представления компанией Eutelsat решения CIRRUS в сентябре прошлого года данный инвестиционный проект отражает нашу стратегию, направленную на ускорение интеграции IP и спутниковых технологий за счет расширения портфеля технологических решений, доступных нашим клиентам – вещательным компаниям и позволяющих доставлять контент пользователям через различные каналы».

«Данные инвестиции, полученные от компании Eutelsat, позволят нам укрепить нашу команду и обеспечат финансирование, необходимое для устойчивого роста нашего бизнеса. Мы чрезвычайно рады развитию нашего партнерства с компанией Eutelsat, которое позволит нам совместно создавать службы нового поколения для доставки, оптимизации и монетизации высококачественного видео-контента конечному пользователю, независимо от того, где он находится – дома или в дороге», – говорит соучредитель и председатель правления Broadpeak Жак Ле Манк.

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