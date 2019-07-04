Телекоммуникационная компания Deutsche Telekom (DT) из Германии начала запуск сетей 5G, охватывающих шесть городов страны, – говорится в сообщении компании.

На начальном этапе развития сети услуга запущена в таких городах как Берлин и Бонн, за которыми последуют Дармштадт, Гамбург, Лейпциг и Мюнхен.

В компании DT заявили, что до конца года будет запущено 300 базовых станций 5G, расположенных в ста точках по всей территории страны.

В последующие 18 месяцев к сети 5G будет подключено 20 крупнейших городов по всей территории Германии, заявляет пресс-служба оператора.

На недавнем аукционе частот компания Deutsche Telekom получила 130 МГц спектра в обоих диапазонах – 2 ГГц и 3.6 ГГц.

«На аукционе частот мы купили билет в 5G-будущее. Наша цель теперь заключается в том, чтобы обеспечить доступ к сети 5G на улицах, во благо наших клиентов, как можно скорее. Почти три четверти наших антенн в Германии подключены к линиям оптико-волоконной связи – и именно от этого мы сейчас отталкиваемся, – говорит член совета правления компании Deutsche Telekom и управляющий директор Telekom Deutschland Дирк Восснер. – Наши команды работают по всем направлениям. О чём бы ни шла речь – о развитии сетей, о тарифных планах, об устройствах или приложениях – мы делаем всё возможное для ускорения процесса и запуска 5G уже в этом году. В то же время, мы нуждаемся в чёткой правовой базе и прагматичном подходе со стороны властей – в частности, в том, что касается вопросов, связанных с частотным спектром в регионах, местным роумингом, распределением полученного на аукционах, процедурами утверждения – что отнимает в Германии немало времени».

В компании также подчеркнули свои намерения продолжать инвестировать денежные средства в развитие инфраструктуры 4G.

«Будущее – за 5G. Однако в то же время мы осознаём необходимость выполнения наших обязательств по развитию существующих сетей, и именно поэтому вопросы, связанные с развитием LTE, по-прежнему остаются одним из наших важнейших приоритетов. Лишь в этом году мы планируем построить около 2 000 новых базовых станций мобильной связи. И одной из целей данного проекта является ликвидация белых пятен в открытии сельских районов», – добавил Вёсснер.

Параллельно Deutsche Telekom вместе с промышленными пользователями работает над кампусными сетями 5G. Такой подход позволяет создавать сети с учётом конкретных запросов бизнес-клиентов.

«Мы уже сотрудничаем в сфере создания сетей 5G с компанией Osram и автопроизводителем ZF, – говорит Клаудия Немат, член правления Deutsche Telekom, курирующая вопросы технологий и инноваций. – Если речь заходит о концепции мобильности в городах, сфере производства в индустрии будущего или о виртуальной реальности в секторе развлечений – ключевым решением является 5G. И стран может рассчитывать на нас, как на партнёра в сфере запуска 5G».

В компании Deutsche Telekom также заявили, что первым 5G совместимым смартфоном, ставшим доступным для потребителей, стал Samsung Galaxy S10 5G.

Помимо этого в компании Deutsche Telekom сообщили о запуске новой тестовой площадки 5G, расположенной в городе Бонн. Технология 5G уже подключена в пяти точках по всему городу. Новая сеть будет работать в паре с 5G лабораторией Deutsche Telekom и использоваться, главным образом, для тестирования взаимодействия между сетью и устройствами.

Во время проведения живых тестов с использованием устройств, доступных в продаже, сеть 5G в Бонне уже продемонстрировала возможность достижения скорости передачи данных до 1 Гбит/сек. В распоряжении компании Deutsche Telekom также имеются тестовые площадки и в других городах страны – Берлине и Дармштадте. Согласно утверждённому плану, в этом году все тестовые площадки будут переориентированы на обслуживание клиентов сетей 5G, – заявили в DT.

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