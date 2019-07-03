Украина займется совместным кинопроизводством с Канадой. Соглашение о сотрудничестве подписали Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо на брифинге в Торонто, предает Сегодня.

Как заявил глава государства, для Украины очень важно сотрудничество в области кинематографа с родиной мировых кинознаменитостей. Однако и наша страна может предложить не менее талантливых актеров.

«Только что было подписано соглашение о совместном производстве аудиовизуальных произведений. Положительно, что Украина сможет сделать совместные кинопроекты с Канадой, родиной таких актеров как Джим Керри, Киану Ривз, Райан Гослинг, Райан Рейнольдс и многих других. Поверьте мне лично, что в Украине есть не менее талантливые актеры», — прокомментировал Зеленский.

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