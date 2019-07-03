Нацполиция приостановила деятельность черновицкого провайдера, подозреваемого в незаконной ретрансляции каналов StarLightMedia и 1+1 media. Об этом пишет Телекритика.

Согласно данным, речь идет о неком ФЛП Шкаринский, предоставляющем в Черновцах услуги IPTV под брендом «Фокснет».

Заявление в полицию поступило от StarLightMedia. По требованию холдинга в офисе провайдера был проведен обыск, в ходе которого была изъята техника и документация.

В связи с этим провайдеру было оглашено подозрение. К концу месяца дело будет передано в суд.

Напомним, на днях суд оправдал создателя сайта thisua.сom, подозреваемого в пиратстве. Обвинителю не удалось доказать, что ресурс незаконно размещал авторские материалы.

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