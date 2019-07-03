По прогнозам Futuresource Consulting через два года 4K-телевизоры займут значительную долю рынка телеустройств. Проникновение составит порядка 42%, пишет Телеспутник.

Согласно данным, уже по прошествии текущего года 4K-телевизоры займут более половины рынка, а к 2023 году их глобальная инсталляционная база превысит 960 млн единиц.

Для сравнения, за прошлый год общие мировые поставки телевизоров составили 227 млн единиц. По словам экспертов, рост спроса на 4K-телевизоры был спровоцирован снижением цен на них. Исходя из прогнозов, в дальнейшем их популярность будет только расти.

Кроме того, через два года ожидается также рост телевизоров с разрешением 8K — до 2% от всех мировых поставок. Несмотря на ряд проблем, препятствующих широкому распространению формата 8K сейчас, в дальнейшем ожидается, что именно эти модели сформируют значительную часть премиального сегмента телевизоров к 2023 году.

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