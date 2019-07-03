В Украине станет доступен ирландский спортивный канал Setanta Sport. В сотрудничестве с дистрибутором StarLightMedia вещатель начнет работу уже с 1 августа, пишет Телекритика.

«Телеканал планирует вести вещание на украинском языке, одним из комментаторов вещателя станет известный спортивный комментатор Денис Босянок. Setanta Sport будет транслировать английский чемпионат по футболу (АПЛ), а также баскетбол (НБА), хоккей (НХЛ), силовые бои (UFC) и теннисные турниры», — сообщает ресурс.

Согласно данным, изначально канал будет доступен только в OTT-сервисах. Однако со временем, когда Setanta Sport адаптируется в роли иностранного вещателя в украинском медиапространстве, можно будет ожидать его запуск в кабельных и IPTV-сетях.

Что касается вещания на видеоплатформах, канал намерен использовать платную модель. То есть подписчиков Setanta Sport реклама в эфире беспокоить не будет.

Отмечается, что информация касательно грядущего запуска ирландского телеканала в Украине появилась еще в феврале. Соответствующие документы были поданы в Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания около месяца назад. Однако из-за постоянной отмены заседаний регулятора дистрибуция Setanta Sport была отложена.

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