Киевстар готов посодействовать Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) в расширении доступного частотного спектра. Оператор планирует вернуть регулятору «остатки» незадействованных частот в диапазоне 900 МГц за компенсацию, пишет Лига.Бизнес.

На днях НКРСИ обратилась к Киевстару и Интертелекому с предложением произвести обмен частотами с другими операторами, дабы распространить связь 4G на всей территории Украины. Проще говоря, первые два должны отдать часть ресурса, а остальные — уcпеть отхватить себе кусочек.

Киевстар ответил на это заявление положительно — компания заинтересована в скорейшем развертывании 4G во всей стране. Однако в обмен на это мобильный оператор намерен получить некую компенсацию.

«Киевстар понимает важность сокращения цифрового разрыва в Украине. Мы не раз предлагали варианты обмена частотами диапазона 900 МГц, ведь такой обмен приведет к увеличению доступного объема спектра. Мы готовы рассматривать возможность частичного возврата частот государству на определенных условиях… Нам важно понимать видение регулятора относительно компенсации для Киевстар, а также пошагового алгоритма реорганизации 900-х частот и их рефарминга», — отмечают в компании.

Напомним, в мае Кабмин заявил о поднятии рентной платы за пользование радиочастотным ресурсом.

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