В номерах новых украинских гостиниц может появиться интернет-доступ. Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства включит это требование в соответствующую рекомендательную строительную норму, передает Delo.ua.

«Согласно опубликованным изменениям в ГСН, здания гостиниц должны оборудоваться сетями и устройствами и при необходимости иметь отдельные помещения для организации проводного и беспроводного выхода в сеть интернет, мобильной и телефонной связи, телевидения. При этом рекомендуется выполнять расчет распределительных сетей телевидения и точек доступа к интернету так, чтобы в каждом номере было не менее двух присоединительных устройств», — пишет ресурс.

Изменения вступают в силу с 1 октября и предусматривают доступ к интернету и телевидению в каждом номере гостиниц. Норма является рекомендательной, однако в Минрегионстрое надеются, что владельцы не станут ею пренебрегать.

Напомним, в России создали систему обеспечения автомобилей постоянным высокоскоростным интернетом. Разработка принадлежит компании Incarnet.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.