В ближайшие 15 лет технология 5G принесёт экономике стран Азии инвестиции на сумму в почти 900 миллиардов долларов, говорится в последнем издании бюллетеня «Мобильная экономика», представленном GSMA в Шанхае на MWC19.

На фоне начала активного развёртывания сетей 5G в GSMA обратились к правительствам и регуляторным органам стран региона с просьбой активно формировать благоприятную деловую среду, которая бы способствовала вложению инвестиций в современные сети и позволила операторам расширить цифровые службы нового поколения на всех граждан стран Азии.

По мнению экспертов, в период с 2018 по 2025 год операторы мобильной связи из стран Азии вложат в построение новых сетей 574 миллиарда долларов (капитальные затраты), и почти две третьих от этой суммы (370 миллиардов долларов) будет потрачено на создание новых сетей 5G.

Согласно прогнозам, один лишь Китай к 2025 году может инвестировать в развитие 5G 184 миллиарда долларов.

Первые в мире сети 5G с общенациональным покрытием были запущены в Южной Корее в начале текущего года, а к 2025, как ожидается, сети 5G начнут работать в 24 странах Азиатско-Тихоокеанского региона.

В настоящее время Китай тестирует технологию 5G на территории всех главных городов и провинций, включая Шанхай, а коммерческий запуск технологии намечен на следующий год.

Авторы отчёта прогнозируют, что к 2025 году 28% всех мобильных подключений в Китае будут осуществляться через сети 5G, что составит примерно треть от всех 5G подключений в мире.

«Несмотря на то, что технология 4G по-прежнему имеет огромные возможности для роста по всей территории Азии, операторы, работающие в регионе, вкладывают миллиарды в создание современных сетей 5G, которые смогут обеспечить возможность расширения спектра услуг, предоставляемых клиентам, способствуя трансформации промышленности и сферы производства, а также стимулируя экономический рост», – заявил генеральный директор GSMA Мэтс Грэнрид.

В отчёте также прогнозируется, что к 2025 четыре из пяти мобильных подключений в странах Азии будут осуществляться при помощи смартфонов (в 2018 году их доля составляла 61%).

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