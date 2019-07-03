Аналитическая компания Canalys обнародовала прогноз касательно состояния рынка смартфонов на ближайшие года. Уже в 2023 году доля устройств с поддержкой 5G будет составлять больше половины всех поставляемых телефонов, пишет Ведомости.
Согласно данным, через два года стоит ожидать появления на рынках порядка 800 миллионов смартфонов нового поколения. Это 51,4% от общего количества устройств 5G, которые выйдут в продажу.
Отмечается, что самая масштабная реализация телефонов пятого поколения будет в Китае. КНР сосредоточит в себе 34% глобальных поставок 5G-смартфонов. В США этот показатель достигнет 18,8%.
Напомним, вице-президент Xiaomi Лю Вейбинг рассказал, что стоимость смартфонов с поддержкой сети пятого поколения постепенно падает. Уже через год, по его словам, можно будет приобрести такое устройство за чуть более 7,5 тысячи гривен.