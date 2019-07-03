Канадское правительство запустит новый спутник в космос в 2022 году, дабы продемонстрировать возможность использования квантовых технологий для защиты коммерческих и национальных сетей связи. Об этом пишет SpaceNews.

Компания Honeywell заключила контракт стоимостью в 30 миллионов канадских долларов (23 миллиона долларов США) с Канадским космическим агентством на проведение разработки, постройки, сборки и наладки принадлежащего агентству спутника Quantum EncrYption and Science Satellite (QEYSSat). По условиям контракта Honeywell построит, оттестирует, наладит и передаст заказчику спутник QEYSSat, который создаст канал связи между наземной и космической станциями для передачи ключей шифрования.

Создание микроспутника должно быть завершено в начале 2022 года. В задачи QEYSSat будет входить тестирование квантовой технологии с целью разработки системы защиты инфраструктуры коммерческой и национальной связи.

В канадском правительстве считают, что нынешние методы шифрования устареют до конца десятилетия из-за роста вычислительной мощности квантовых компьютеров. Поскольку скорость работы квантового компьютера будет в миллионы раз превышать скорость работы любого обычного компьютера, они смогут очень быстро взламывать пароли, персональные идентификационные номера и прочие системы защиты, поставив под угрозу сохранность любой конфиденциальной информации.

Существующая технология квантового шифрования – OKD – опирается на использование оптико-волоконных кабелей и сфера её действия – по состоянию на сегодня – ограничена расстоянием в 200 километров. Как отмечают в Канадском космическом агентстве, спутник QEYSSat должен продемонстрировать работу технологии квантовой защиты в канале между спутником и наземной сетью, как способ преодоления ограничений, связанных с расстоянием.

Данная миссия даст канадским учёным возможность изучить, каким способом QKD ведёт себя в условиях космоса, заложив основу сети обмена квантовыми ключами на дальние расстояния. Это, в свою очередь, позволит создать в стране более безопасную инфраструктуру связи.

Пресс-секретарь Канадского космического агентства Одри Барьбе заявила о том, что в Агентстве надеются запустить спутник в космос в первой половине 2022 года.

«CSA пока ещё не заключила контракт на запуск спутника», – заявила она в интервью изданию SpaceNews. – Мы надеемся заключить данный контракт до конца 2019 года».

QKD использует фотоны и законы физики для генерации закрытых ключей шифрования для двоих пользователей. Отдельные фотоны будут передаваться по лазерной линии связи с наземной станции на микроспутник, использующий протокол QKD для создания ключа, который будет ретранслироваться на вторую наземную станцию.

Министр по инновациям, науке и экономическому развитию Навдип Бейнс заявляет, что миссия QEYSSat направлена на достижение поставленных канадским правительством целей в сфере безопасности при одновременной разработке новых технологий, способных сыграть свою определённую роль в развитии экономики страны.

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