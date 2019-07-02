Исследование, проведенное компанией Cable.co.uk, определило страны с самыми высокими скоростями широкополосного фиксированного интернета и тех, кто отстаёт в этой гонке. Украина потеряла 23 пункта, но осталась в первой сотне, расположившись на 81 месте.

Информация о странах с самым быстрым и самым медленным широкополосным интернетом опубликована на страницах исследования, проведенного компанией Cable.co.uk.

В основе исследования лежат данные, собранные M-Lab – открытым проектом, в котором участвуют организации гражданского сектора, образовательные организации и частные компании. Две организации отслеживали показатели скорости широкополосного интернета в 207 странах и территориях на протяжении нескольких 12-месячных периодов, что позволило им определить общую среднюю скорость для всего мира.

Среднемировая скорость интернета, зафиксированная по результатам замеров, проведенных с мая 2017 по май 2018, составила 9.1 Мбит/сек, что на 23% выше показателя, установленного в результате замеров, проведенных с 2016 по 2017 год. Замеры, проводившиеся с 2018 по 2019 год указывают на то, что, несмотря на некоторое замедление роста, он всё же заметен; в этом году средняя скорость интернета в мире составляет 11.03 Мбит/сек, что более чем на 20% выше показателей предыдущего года.

Страной с самыми высокими скоростями в широкополосных сетях был назван Тайвань, который поднялся на эту позицию с 14 места, присвоенного ему в прошлом году. В качестве эталонной меры для оценки скорости в Cable.co.uk использовали время, необходимое для загрузки из сети фильма «весом» в 5 Гб – на Тайване для скачивания такого файла потребовалось потратить не более восьми минут. В настоящее время средняя скорость скачивания данных на острове составляет 85 Мбит/сек, что является существенным ростом в сравнении с 28 Мбит/сек, зафиксированными в прошлом году.

Как отмечают авторы документа, такой скачок средней скорости интернета на острове стал возможен благодаря массовой миграции пользователей с ADSL на оптико-волоконные сети.

Сингапур, удерживавший стабильное первое место на протяжении двух лет, даже уступив немного новому лидеру, по-прежнему демонстрирует неплохие показатели скорости на уровне более 70 Мбит/сек. Сравнительно небольшая территория страны является огромным преимуществом в этом плане, позволяя обеспечить хорошее покрытие.

За Сингапуром в рейтинге расположился остров Джерси, ставший первой территорией в мире, где каждому пользователю была обеспечена возможность доступа к «чистой оптике» (FTTP). Что, в свою очередь, позволило взлететь острову с десятого сразу на третье место в рейтинге.

Остальные страны, попавшие в первую десятку, представляют Западную Европу – за исключением Японии, разместившейся на 7 месте. Швеция, Дания, Люксембург, Нидерланды и Швейцария лидируют по скорости широкополосного интернета в Европе – средняя скорость загрузки данных в этих странах варьируется от 55.18 Мбит/сек в Швеции до 38.85 Мбит/сек в Швейцарии. Китай, несмотря на хорошо разрекламированный рост скорости интернета, занимает лишь 152 место – со средним показателем скорости 2.69 Мбит/сек, а Индия разместилась на 75 месте, показав скорость 8.66 Мбит/сек. Среди прочих стран Европы Испания находится на 14 месте в рейтинге, Италия – на 48, а Польша – на 29.

Если говорить о прочих высокоразвитых странах мира, то здесь ситуация следующая: США разместились на 16-ом месте, со скоростью 32.89 Мбит/сек, Франция – 23-я в списке, со скоростью 30.44 Мбит/сек, а Германия – 28-ая, со скоростью 24.64 Мбит/сек.

Южная Корея – несмотря на наличие городов с высокой плотностью населения и инвестиции в развитие волокна – сумела занять лишь 43-е место, при этом средняя скорость широкополосного интернета здесь даже снизилась за минувший год. Канада находится на 26-ом месте, а Австралия – лишь на 51-ом.

Что касается Украины, то наша страна потеряла в рейтинге 23 позиции, опустившись с 58 места, занимаемого в прошлом году, на 81. По данным аналитической фирмы, средняя скорость загрузки данных здесь составляет 7.72 Мбит/сек. А время, затрачиваемое на загрузку 5 ГБ, равно 1:28:28.

Молдова (60 место), Казахстан (113) и Россия (54) также продемонстрировали отрицательную динамику, потеряв в рейтинге 15, 18 и 7 позиций установив средние скорости в 11.56 Мбит/сек, 4.66 Мбит/сек и 14.89 Мбит/сек соответственно.

Единственным нашим близлежащим соседом, показавшим рост в рейтинге стран по скорости интернета, стала Беларусь, которая поднялась с 66 места на 57. Здесь зафиксирована средняя скорость на уровне в 13.19 Мбит/сек.

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