Компания Dune HD выпустила обновлённое приложение, с помощью которого мобильный телефон или планшет можно использовать в качестве продвинутого пульта дистанционного управления для медиаплееров и ТВ-приставок Dune HD.

Официальное приложение получило название Dune HD Remote Control (RC). Примечательно, что с его помощью можно пользоваться не только базовыми функциями – начало просмотра, пауза, перемотка, стоп и т.д. Функциональность приложения Dune HD RC гораздо шире, чем можно представить на первый взгляд.

Среди ключевых функций приложения производитель отмечает следующее:

Полная замена набора функций стандартного ИК-пульт дистанционного управления.

Использование Wi-Fi для подключения к локальной сети.

Автоматическое нахождение устройства Dune HD в локальной сети.

Возможность управления несколькими устройствами Dune HD и легкое переключение между ними.

Вместе с тем отмечается о наличии опции «Навигатор», что позволяет осуществлять выбор медиаконтента при помощи интерфейса Dune, отображаемого на мобильном устройстве. То есть, меню, отображаемое на мобильном устройстве, будет повторять меню, отображаемое на экране ТВ.

С помощью Dune HD RC также возможен ввод текста в текстовые поля в интерфейсе Dune при использовании встроенной клавиатуры на мобильном устройстве.

Добавим, что некоторые возможности приложения, например, функции «Навигатор» и «Сейчас играет» (просмотр информации о воспроизводимом в данный момент медиаконтенте) поддерживаются только на последнем поколении устройств Dune HD (начиная с Dune HD Neo 4K) с установленной последней версией программного обеспечения.

Скачать Dune HD Remote Control (RC) можно по ссылкам: Android и iOS.

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