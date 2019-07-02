С 9 по 14 июля в Киеве на ВДНХ, пройдет четвёртый музыкальный фестиваль Atlas Weekend. А уже 13 июля канал украинского молодежной культуры и музыки MEGOGO LIVE впервые представит свою собственную сцену – MEGOGO LIVE STAGE. Ее музыкантами станут кумиры нового поколения украинцев. Они сыграют свои лучшие хиты и представят новые треки.

Все выступления MEGOGO LIVE STAGE будут показаны в прямом эфире на канале MEGOGO LIVE.

«Мы превратим северную сцену фестиваля Atlas Weekend на остров «невзросления» и сплошного отрыва. Наш лайн-ап — это свежая кровь украинской музыки, представленная различными жанрами: инди-рокеры INDT, электронные гуру Wavewalkrs, инди-поп дуэт «Тонкая» и хип-хоп битанга Alina Pash. А хедлайнерами вечера станут поп-панки «Пошлая Молли» и эпатажный эстонский рэпер Tommy Cash», — анонсирует музыкантов сцены продюсер музыкального канала MEGOGO LIVE Женя Галич.

Музыкальный канал от популярного видеосервиса MEGOGO начал вещание 1 ноября 2018. Его продюсером и вдохновителем стал фронтмен группы O.Torvald — Женя Галич. На канале идет нон-стоп (24/7) трансляция уникального видеоматериала из мира украинской альтернативной музыки, искусства, вечеринок и разноформатных молодежных развлечений, а также – представлены шоу-проекты собственного производства.

Ниже приводим подробности о музыкантах MEGOGO LIVE STAGE, расписание и локацию выступлений.

INDT — 15:15

Первооткрыватели MEGOGO LIVE STAGE — англоязычная группа INDT (ex-Indytronics). Постоянные эксперименты со звучанием помогли музыкантам перерасти классический инди-рок и органично совместить гитарную психоделию с хип-хопом и соулом.

Wavewalkrs — 16:15

Wavewalkrs — мультиинструментальный дуэт электронщиков Юрия Водолажского и Никиты Ревы. Ребята создают музыку вместе с молодой исполнительницей Akine и уже успели откатать европейский тур с группой Bastille.

«Тонкая» — 17:15

«Тонкая» — новый самобытный проект участницы «Голоса Країни» Елены Карась и саунд-продюсера Ярослава Татарченко. Изящное звучание группы на стыке поп-музыки и электроники заставляет сбросить обувь и танцевать босиком.

Alina Pash — 18:15

«Алина Паш» — одна из самых ярких дебютанток прошлого года. В ее музыке умело сочетаются электроника, хип-хоп и закарпатские мотивы. Недавно Алина выпустила долгожданный двойной альбом, избранные треки с которого впервые представит на MEGOGO LIVE STAGE.

«Пошлая Молли» — 20:00

Чтобы понять феномен успеха Кирилла Бледного, лучше один раз увидеть его группа вживую. Главные бунтари современной сцены возвращаются на Atlas Weekend в роли хедлайнеров MEGOGO LIVE STAGE.

Tommy Cash — 22:00

Закрывает программу эстонский рэпер Tommy Cash — обладатель самых эпатажных усиков и провокационных клипов, которые собирают миллионы просмотров на YouTube.

Локация: ВДНХ (пр-т Академика Глушкова, 1), Киев, Украина. Северная сцена MEGOGO LIVE STAGE. Билеты: atlasweekend.com Ивент в фейсбуке: facebook.com

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