Операторы фиксированной телефонной связи получили разрешение на использование сотовых сетей. Такое решение было прописано в постановлении Кабмина от 26 июня, передает Лига.Tech.

Таким образом клиенты проводного телефонного подключения смогут пользоваться преимуществами мобильных сетей.

Отмечается, что идея такой конвергенции принадлежала Национальной комиссии по вопросам регулирования связи и информатизации. Регулятор предоставил Укртелекому возможность протестировать работу фиксированной связи на базе сотовой в пилотных зонах небольших городков.

Напомним, в прошлом месяце сеть Ланет запустила конвергентную услугу в партнёрстве с lifecell, объединяющую широкополосный домашний Интернет и мобильную связь.

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