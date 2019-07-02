Платформа Apple TV+ работает над собственным контентом, который можно будет увидеть уже этой осенью. Как отмечает руководство сервиса, материала будет немного, однако стоит рассчитывать на неизменно высокое его качество, предает Sostav.ru.

Как объясняет старший вице-президент Apple по программному обеспечению Эдди Кью, видеосервис делает ставки на качество, а не на количество. Благодаря этому руководство компании надеется выиграть на контрасте с Netflix — своим главным конкурентом.

«Netflix создаёт слишком много. Их девиз — делать много контента, поэтому у них всегда есть что посмотреть, и это работает. В этой модели нет ничего плохого, но это не наша стратегия», — отметил Кью.

Напомним, в прошлом месяце Apple TV+ удивил новыми амбициями. Видеосервис намерен ежегодно брать премию «Оскар», выпуская около шести картин с бюджетом от $5 млн до $30 млн в год.

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