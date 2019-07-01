Vodafone запускает собственное облачное хранилище. В зависимости от тарифа, абоненты оператора смогут получить от 8 до 512 Гб для хранения данных на Vodafone Cloud, сообщает пресс-служба компании.

Кроме безопасного сбережения файлов, абоненты также смогут делиться ссылками на них, редактировать фото и создавать плейлисты. К тому же, прослушивание музыки будет доступно в режиме оффлайн.

«На данный момент доступны четыре тарифных пакета: 8 ГБ – не тарифицируется, но тарифицируется трафик; 64 ГБ – 30 грн./мес. или 1 грн./день, трафик не тарифицируется; 128 ГБ – 55 грн./мес. или 1,83 грн./день, трафик не тарифицируется; 512 ГБ – 110 грн./мес. или 3,67 грн./день. трафик не тарифицируется», — сказано в пресс-релизе.

Отмечается, что воспользоваться Vodafone Cloud могут владельцы Android (версии 4.4 и выше) и iOS (версии 8 и выше). Также доступен веб-формат для просмотра с компьютера.

Напомним, ранее Vodafone приостановил услугу дистанционной замены сим-карты. Оператор был вынужден пойти на такой шаг в связи с участившимися случаями телефонного мошенничества.

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