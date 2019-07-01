Президент США Дональд Трамп пообещал частично снять санкции с Huawei. В частности, американский глава согласен возобновить продажу оборудования китайского производителя, пишет Лига.Tech.

Соответствующее заявление Трамп сделал на пресс-конференции по итогам саммита стран «большой двадцатки» в Осаке в субботу, 29 июня. Причем обещание было дано президентом США лично председателю КНР Си Цзиньпину.

Дональд Трамп был вынужден пойти на такой шаг в связи с недовольством многих американских компаний, для которых сотрудничество с Huawei имело немалое значение. Однако, как отмечают в Белом доме, это не означает безоговорочную полномасштабную амнистию. США все еще намерены исключать любое возможное влияние Китая на национальные интересы Америки.

Как бы там ни было, американский президент пока не спешит предпринимать какие-либо действия. Не был установлен даже срок снятия ограничений. При этом на своей странице в Twitter Дональд Трамп отмечает, что «все выглядит очень хорошо».

Напомним, указ о запрете использования оборудования Huawei американский Президент выдал в середине прошлого месяца.

С тех пор от сотрудничества с китайским производителем отказалось множество крупнейших технических и телеком-компаний США (Google, Intel, Qualcomm, Xilinx, Broadcom) и Японии (Panasonic, SoftBank, KDDI (au), NTT Docomo). Также взаимодействия с техногигантом прекратили Wi-Fi Alliance и Корпорация Microsoft.

Однако, как выяснилось, некоторые американские компании все это время работали с Huawei. В частности, Intel и Micron продолжают поставлять китайскому производителю технику, произведенную за пределами США. Таковая, по сути, не считается американской, а запрет Трампа четко ограничивает продажу конкретно местного оборудования.

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