Суд оправдал создателя сайта thisua.сom, подозреваемого в пиратстве. Обвинителю не удалось доказать, что ресурс незаконно размещал авторские материалы, передает Internet.ua.

Согласно данным, мужчина, создавший и администрировавший сайт thisua.сom, был обвинен в нелегальном размещении материалов компании Warner Bros. Entertainment Inc, а также нанесении последней ущерба в размере порядка 950 000 гривен.

В качестве доказательств были представлены заявления двух граждан Украины, которые подтвердили наличие в базе ресурса видеоматериалов Warner Bros. Однако, подозреваемый сообщил, что использовал сайт исключительно в учебных целях, для развития собственных навыков веб-программирования. При этом, по словам мужчины, портал представлял собой только описание к фильмам, сделанные самим же обвиняемым.

Суд счел аргументы «пирата» убедительными, поскольку не обнаружил на веб-сайте аудиовизуальных произведений Warner Bros. Entertainment, Inc., а также не смог установить факт предоставления доступа непосредственно через веб-сайт для их просмотра и копирования.

Напомним, в Украине организация «Чистое небо» и рекламный холдинг Publicis запустили антипиратский социальный челлендж #зачепило. Целью челленджа станет привлечение внимания простых украинских пользователей к интрнет-пиратству и нарушению авторских прав в целом.

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