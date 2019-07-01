Некоторые из операторов, решивших первыми запустить сотовые сети нового поколения, озвучили пиковые показатели скоростей в сетях 5G, другие ограничиваются смутными обещаниями «молниеносно быстрой» передачи данных, способной оправдать ожидания клиентов. Сегодня служба оценки покрытия сетей Opensignal может оценить производительность недавно запущенных сетей 5G в первой стране с «всеобъемлющим 5G покрытием» – Южной Корее – и полученные цифры интересны для оценки как её сильных, так и слабых сторон.

Эксперты Opensignal установили, что пользователи услуг 5G в Южной Корее в условиях реального мира имеют возможность подключаться к сети на средней скорости 111.8 Мбит/сек в нисходящем канале – при средней скорости 75.8 Мбит/сек на флагманских моделях 4G совместимых телефонов, поддерживающих скоростные технологии последней модификации LTE. «Пользователи других смартфонов» могут получать доступ к сети на скорости 47.7 Мбит/сек в нисходящем канале, говорится в исследовании – с указанием того, что все данные были собраны исключительно в тех городах Южной Кореи, где технология 5G уже запущена.

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Это, разумеется, не означает, что скорость в сетях 5G везде равна 111.8 Мбит/сек, а лишь то, что технология 5G, запущенная пока что в некотором роде «пятнами» обеспечивает такую среднюю скорость по всем сотовым вышкам. Пользователи 5G совместимых телефонов получают более высокую скорость от 5G сот (находясь вблизи них), а при удалении от них скорость падает до уровня 4G.

Впрочем, есть причины и для того, чтобы усомниться в достоверности полученных данных, в частности – тот факт, что они были собраны начиная с непростых первых апрельских дней работы 5G в Южной Корее до 12 июня, и сегодня службы 5G в Южной Корее уже обеспечивают пользователям показатели скорости, которые на 50% выше показателей скорости последних версий 4G и более чем в 2.3 раза выше скорости стандартных модификаций 4G. Более того, в Opensignal отметили пиковые показатели скорости на уровне 988 Мбит/сек, а стало быть – производительность сетей 5G продолжает развиваться по мере увеличения их доступности.

И это – в одной только Южной Корее. Как отмечают авторы исследования, на территории США эксперты Opensignal зафиксировали в условиях реального мира пиковые скорости 5G на уровне 1.2 Гбит/сек, что в более чем 10 раз выше, чем в среднем в Южной Корее. Утверждается, что в сети AT&T были отмечены пики на уровне 2 Гбит/сек, впрочем, сеть 5G данной компании остаётся «очень ограниченной» по своему размеру и недоступной среднему пользователю.

К сожалению, не все новости звучат столь обнадёживающе. Средняя скорость передачи данных в восходящем канале, зафиксированная экспертами Opensignal в Южной Корее, составляет всего 13.9 Мбит/сек, что ниже чем 16 Мбит/сек на флагманских моделях 4G совместимых смартфонов, и немногим выше 12.6 Мбит/сек на «прочих смартфонах». Аналогично – с показателями времени задержки: 35.9 миллисекунд (мс) для 5G, 37.4 мс – на флагманских моделях 4G смартфонов, и 38.3 мс на прочих смартфонах. Эти цифры в статистическом плане слишком близки для того, чтобы говорить о каких-либо существенных различиях между производительностью 4G и 5G.

В Opensignal в целом не удивлены похожестью показателей скорости в восходящем канале и задержки, поскольку «на начальном этапе внедрения технологии 5G не было намерений во что бы то ни стало улучшить данные показатели», однако стоит отметить, что создатели технологии 5G широко рекламировали, что радикально снизят время задержки – до примерно 1 мс при оптимальных условиях – а скорость отправки данных обещали увеличить в разы в сравнении с текущими показателями. Улучшения данных характеристик можно будет ожидать после перехода операторов от изначальных «неавтономных» версий стандарта 5G, опирающихся на существующую инфраструктуру 4G, к чистым – «автономным» технологиям 5G, которые лишь начинают внедряться.

Ожидается, что чёткое и стабильное улучшение производительности и покрытие мы увидим в ближайшие 18 месяцев. Многие операторы по всему миру пообещали обеспечить запуск крупных, а в отдельных случаях и общенациональных сетей 5G на протяжении 2020 года, при этом первые запуски в крупных городах пройдут уже в 2019 году.

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