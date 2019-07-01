Китай запустит в космос спутники для мониторинга земной поверхности. Группировка из 192 аппаратов, оснащенных искусственным интеллектом, будет выведена на орбиту уже к следующему году, передает Телеспутник.

Согласно данным, спутники группировки Leo будут делать снимки поверхности нашей планеты, передавая на Землю проанализированные данные о ее состоянии и возможных аномалиях. Таким образом специалисты смогут получать информацию об экологическом состоянии Земли или предупреждать грядущие стихийные бедствия.

Стоит отметить, что китайские спутники будут наделены функцией автопилота. Как заявили разработчики, до сих пор все подобные аппараты управлялись только дистанционно с наземных станций.

По предварительным данным, запуск группировки Leo состоится к 2021 году. Выведут спутники на орбиту с помощью ракеты-носителя «Цзелун-1».

Напомним, в России компании «Спутникс» и «Главкосмос пусковые услуги» заключили сделку с тунисским Telnet Holding. В рамках этого сотрудничества в космос будут отправлены 30 малых спутников IoT.

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