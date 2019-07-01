Сингапур планирует стать центром разработки инновационных решений, необходимых для развития высокоскоростного мобильного Интернета нового поколений, известного как 5G.

По сообщению CNBC, в прошлый четверг сингапурский министр связи и информации С. Исваран заявил, что государство выделило 40 миллионов сингапурских долларов (более 29.5 миллиона долларов США) на поддержку исследований и разработку инновационных решений для 5G.

«Наша цель заключается в облегчении развёртывания автономных сетей 5G, позволяющих задействовать весь потенциал новой технологии», – заявил Исваран на конференции Innovfest Unbound.

Понятие «автономная сеть» указывает на новую инфраструктуру, разработанную с использованием специальных технологий 5G. Считается, что такие сети будут более дешёвыми и более эффективными в сравнении с сетями 5G первой волны, которые запускались на основе существующей инфраструктуры и которые известны как неавтономные сети 5G.

Данная технология должна стать «базовой основой» для цифровой экономики Сингапура, – заявил позже Ишваран в интервью корреспонденту CNBC Мэтту Тейлору. «Безопасность и надёжность технологии являются для нас ключевыми факторами», – добавил он.

Новые инвестиции являются частью озвученной на конференции в Сингапуре инициативы, направленной на запуск в стране предварительных тестов технологии 5G. Планируется, что они затронут такие сектора, как связь с морскими суднами, городская мобильная связь и различные правительственные и потребительские приложения, способные повысить конкурентоспособность сингапурской экономики.

Создатели технологии 5G обещают, что скорость в новых сетях будет существенно превышать показатели существующих сетей, что позволит намного быстрее закачивать на пользовательские устройства такой требовательный к ресурсам контент, как видео. В то же время, низкое время задержки, обеспечиваемое данной технологией, позволит ускорить взаимодействие гаджетов между собой, а это означает, что информация будет передаваться практически мгновенно. Сети 5G также имеют более высокую пропускную способность – а это означает, что большее количество устройств может использовать ресурсы сети без замедления скорости скачивания или отправки информации в условиях мобильного интернета.

Такие страны, как Южная Корея, Китай и Соединённые Штаты активно развивают собственные сети 5G.

Между тем, Сингапурский национальный исследовательский фонд, Агентство по кибербезопасности и Агентство по развитию медиа Infocomm (IMDA) – регулятор в сфере информации, связи и СМИ – также планируют обеспечить поддержку проведения исследований и разработки в области кибербезопасности 5G.

Вопрос безопасности является серьёзной проблемой для всего мира поскольку в сетях 5G основной акцент делается на программную, а не аппаратную часть. Это означает, что производитель оборудования либо даже сторонний злоумышленник, получивший доступ к сети, может теоретически отслеживать передачу данных в ней и перехватывать разговоры.

На вопрос журналистов о том, позволит ли Сингапур телекоммуникационному технологическому гиганту Huawei из Китая построить часть инфраструктуры 5G, представитель IMDA ответил, что в городе-государстве поощряют разнообразие поставщиков для систем.

Исваран заявил корреспонденту CNBC, что Сингапур «разработает требования по безопасности, и любой оператор телекоммуникаций, работая с любым поставщиком оборудования, должен будет придерживаться этих норм и стандартов, соответствуя нашим правилам».

Представитель IMDA в свою очередь добавил, что агентство изучает риски, связанные с цепочкой поставок в сфере 5G.

Напомним, что в последние годы компания Huawei находится под пристальным вниманием в силу возникших вопросов, связанных с безопасностью. Ряд стран, среди которых – Соединённые Штаты, запретили компании поставлять оборудование для сетей 5G на своей территории, ссылаясь на риски, связанные с безопасностью.

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