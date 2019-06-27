Китайская компания Vivo представила собственные очки виртуальной реальности. Гаджет можно подключить к смартфону для игр в дополненной реальности или для просмотра 3D-видео, передает Ixbt.com.

Сообщается, что очки Vivo AR оснащены тремя камерами, двумя датчиками глубины и одним датчиком RGB. Для подключения к смартфону используется USB-разъем.

Управлять гаджетом можно с помощью телефона. Также есть возможность контроля глазами, однако это способ пока работает медленно.

Кроме игр и просмотра видео Vivo AR также можно использовать и в рабочих целях. К примеру, они позволяют просматривать офисную почту. Также говорится о том, что очки способны отображать информацию о людях, с которым встречается пользователь.

На данный момент Vivo AR является лишь прототипом для последующих разработок. В связи с этим цена и дата выхода пока неизвестны.

Напомним, в марте компания Sony запатентовала беспроводную гарнитуру виртуальной реальности – PlayStation VR.

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