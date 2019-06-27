Венгрия обнародовала план запуска и развития 5G на ближайшие годы. Внедрение сети пятого поколения в стране будет проходить при участии Huawei, пишет Content-Reviw.

В частности, на первых этапах реализации 5G предусмотрено снабжение технологиями нового поколения основных индустриальных регионов, а уже к 2025 году — крупнейших городов.

В связи с этим, регулятор NHMM готовится к проведению аукциона частот 5G. На продажу выставлены частоты 400 и 700 МГц, лицензия на которые действует 15 лет с правом продления на дополнительные 5 лет.

Кроме того, стало известно, что Венгрия будет использовать оборудование Huawei, так как считает, что злой умысел, в котором обвиняет китайскую компанию США, не доказан. Само же венгерское правительство для себя рисков в сотрудничестве с техногигантом не видит, потому будет использовать его технику наравне с другими производителями.

Напомним, по данным 5G Americas, на сегодняшний день в мире функционирует уже 15 мобильных сетей, в которых на коммерческой основе была внедрена технология пятого поколения.

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