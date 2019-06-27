Телеканалы Sport 1 и Sport 2, входящие в группу «Поверхность ТВ», покажут украинским телезрителям матчи Национального дивизиона Молдовы по футболу. Об этом Mediasat сообщили в пресс-службе спортивного холдинга.

Начиная с 15 раунда, который состоится 29 и 30 июня, в прямом эфире спортивных телеканалов будут показаны лучшие поединки молдавского футбольного первенства, – говорится в информационном сообщении. Как правило, матчи проходят в 18:00 и 20:00 по киевскому времени.

В высшей футбольной лиге Молдовы участвуют 8 клубов. Чемпион получает право выступить во 2-м квалификационном раунде Лиги чемпионов. Другие призёры (2-е и 3-е места) и команда-обладатель национального Кубка попадают в Лигу Европы. Клуб, занявший 8-е место, вылетает в Дивизион «A».

Напомним, в начале текущего года «Поверхность ТВ» запустила развлекательный канал Quiz TV.

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