Министерство финансов России планирует обеспечить государственную поддержку десяти развлекательным каналам. Частные вещатели (в числе которых СТС, ТНТ, Муз ТВ и т.д.) могут получить субсидии из бюджета уже в следующем году, передает РБК.

Согласно данным, такие действия станут шагом для реализации программы «Информационное общество». В частности, средства нужны, чтоб обеспечить телеканалам переход на цифровое вещание. Правительство считает, что к концу текущего года население должно иметь доступ к цифровому формату каналов как первого, так и второго мультиплексов.

Кроме того, как показывают опросы, каналы второго мультиплекса (РЕН ТВ, СТС, «Домашний», ТНТ, ТВ3, «Пятница», «Муз ТВ», «Звезда», «Мир» и «Спас») являются приоритетными для молодой аудитории, возрастом 14 — 34 лет, при просмотре телевидения в целом. То есть, стране важно поддерживать вещателей, которые еще сохраняют какое-то влияние на зрителей.

Напомним, согласно плану отключения аналога в РФ, абсолютно все регионы России должны были полностью перейти на цифровое вещание еще до 3 июня.

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