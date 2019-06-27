YouTube изменил систему рекомендаций видео. Пользователям теперь будут доступны новые функции, а также больше контента, предложенного видеосервисом, сообщается в официальном блоге платформы.

Согласно данным, зрители теперь смогут отключить рекомендации видео от конкретных каналов. Если же пользователь захочет после этого посмотреть отклоненный ролик, ему будет достаточно найти его через поиск.

На своей главной странице YouTube предложит список тем, исходя и посмотренных ранее видео. Таким образом зрителю будет предложены подборки, основанные на его предпочтениях.

Кроме того, в специальном окошке под роликами видеосервис будет указывать причину рекомендации — почему YouTube советует пользователю ознакомиться с конкретным каналом.

Напомним, недавно YouTube заявил о намерении перенести весь детский контент на платформу YouTube Kids. Такое решение призвано ограничить негативное влияние определенных видеороликов на малолетнюю аудиторию.

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