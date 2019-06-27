Муниципальный телеканал «Киев» может получить новую концепцию. Над этим работают генпродюсер канала Александр Мельничук и глава информационной службы Сергей Мамаев, передает Детектор Медиа.

Как отметил Мельничук, на данный момент команда уже разрабатывает новый графический дизайн для «Киева», а также работает над изменениями в новостях. В перспективе — полная смена концепции телеканала.

В связи с этим будет расширен и штат вещателя. Известно, что в команду уже сейчас набирают новых журналистов. Также, по словам генпродюсера, вскоре будет назначен новый технический директор.

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