Пассажиры киевского метро смогут прокатиться в вагонах с кондиционерами и Wi-Fi. По предварительным данным, появятся такие удобства в столице уже к концу следующего года, пишет 44.ua.

Ранее городская администрация уже заявляла о планах привлечь кредитные средства для покупки 50 новых передвижных составов метро.

Как сообщил советник главы Киева Дмитрий Давтян, власти столицы хотят подписать договор с Европейским банком реконструкции и развития и получить финансирование покупки вагонов.

Ожидается, что сделка состоится уже в ближайшие три месяца.

Напомним, в марте жителям столицы пообещали городской Wi-Fi, доступный в любой точке Киева. Киевская городская государственная администрация заявила о планах создать множество точек доступа Wi-Fi и разместить их на объектах коммунальной собственности.

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