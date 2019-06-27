Пассажиры киевского метро смогут прокатиться в вагонах с кондиционерами и Wi-Fi. По предварительным данным, появятся такие удобства в столице уже к концу следующего года, пишет 44.ua.
Ранее городская администрация уже заявляла о планах привлечь кредитные средства для покупки 50 новых передвижных составов метро.
Как сообщил советник главы Киева Дмитрий Давтян, власти столицы хотят подписать договор с Европейским банком реконструкции и развития и получить финансирование покупки вагонов.
Ожидается, что сделка состоится уже в ближайшие три месяца.
Напомним, в марте жителям столицы пообещали городской Wi-Fi, доступный в любой точке Киева. Киевская городская государственная администрация заявила о планах создать множество точек доступа Wi-Fi и разместить их на объектах коммунальной собственности.