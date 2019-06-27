Техническая компания Intel заявила о продаже собственных патентов. Также производитель отказывается от дальнейшей разработки 5G-модемов для смартфонов, передает 3Dnews.

Согласно данным, Intel выставила на продажу пакет из 8500 патентов, связанных с разработками в области беспроводной передачи данных. Заявки на их приобретение будут рассматриваться до августа, при этом наиболее ценные идеи компания намерена оставить при себе.

Что касается выхода Intel из сферы разработок модемов для смартфонов 5G, то основной заработок компании приносили поставки комплектующих для iPhone, пока Apple находилась в разногласиях со своим основным поставщиком Qualcomm. Теперь же, после примирения, бизнес Intel не будет функционировать так хорошо, и есть немалая вероятность, что его выкупит яблочная компания.

Напомним, в середине мая Apple закидывал удочку о том, что намеревается наладить производство собственных 5G-модемов. Однако, учитывая ряд обстоятельств, появится устройство не раньше 2025 года.

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