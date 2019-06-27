Несколько операторов телекоммуникационных сетей по всему миру подверглись атаке хакеров, в руках которых в результате оказалась конфиденциальная информация, касающаяся работы данных сетей. Об этом говорится в отчёте компании Cybereason, занимающейся вопросами кибербезопасности. В отчёте также содержатся рекомендации компании Cybereason касательно возможностей снизить риск.

В Cybereason утверждают, что от хакерской атаки пострадало как минимум 10 телекоммуникационных компаний по всему миру. Есть мнение, согласно которому эти атаки, получившие название «Мягкая ячейка», имеют признаки поддержки со стороны государства, и, по всей видимости, этим государством является Китай.

Хакерам удалось получить доступ к огромным массивам информации, хранящимся на серверах более чем десяти мобильных сетей по всему миру. В частности, речь идёт о датах и времени осуществления звонков, а также местонахождения звонящих, причём, жертвами кражи информации стали как минимум 20 известных людей.

Похищенные данные дают достаточно подробную информацию о каждом пользователе взломанных сетей, включая и известных лиц. В частности, используя эти данные, можно узнать их местонахождение на момент звонка.

В публикации Cybereason говорится, что «хакеры пытались украсть все данные, хранящиеся в активной директории (сетей, подвергшихся атаке), получив доступ к каждому профилю и паролю организации, а также прочей личной информации, данным о счетах, звонках, учётных записях, серверах электронной почты, геолокации и многом другом».

Исследователи установили, что взломщики проникли в одну из сотовых сетей, используя уязвимость на web-сервере, подключенном к интернету, что дало им возможность закрепиться во внутренней сети мобильного оператора. Уже оттуда они продолжили атаки на каждый из выявленных серверов, похищая учётные данные для получения дальнейшего доступа.

В Cybereason впервые зарегистрировали атаки данного типа девять месяцев назад. С каждой новой взломанной за это время сетью работа хакеров становится более быстрой и эффективной, поскольку они могут использовать знания и опыт, полученные во время предыдущих атак.

Используя данную информацию, хакеры смогли получить практически неограниченный доступ к взломанным сетям. В Cybereason считают, что используемые хакерами методы позволяют им получать сведения, имеющие отношения к интересующему их человеку, непосредственно из украденных данных, без необходимости взламывать пользовательские устройства.

В Cybereason не дали перечень сетей, подвергшихся атакам, однако отметили, что жертвами хакеров стали чиновники военных ведомств, диссиденты, шпионы, сотрудники правоохранительных органов, а география атак охватывает страны Азии, Европы, Африки и Ближнего Востока.

Впрочем, в Cybereason отметили, что атаки, по всей вероятности, проводились с территории Китая и были, скорее всего, организованы членами группы, известной как APT 10. Считается, что данная хакерская группа поддерживается правительством Китая. Такой вывод был сделан экспертами на основании анализа инструментов и технологий, использовавшихся хакерами для взлома сетей.

«У нас имеются достаточно высокие основания для того, чтобы полагать, что источник угрозы имеет отношение к Китаю и, по всей видимости, связан с правительством этой страны», – пишут эксперты Cybereason, добавляя, что использованные инструменты и технологии «похожи на те, которые используют злоумышленники из Китая».

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