В ассоциации 5G Americas информируют, что количество мобильных сетей, в которых на коммерческой основе была внедрена технология 5G, достигло по всему миру 15-ти. До конца года данная технология будет запущена ещё в 47 сетях.

Однако, отметили в 5G Americas, несмотря на то, что 5G постепенно набирает обороты, технология 4G LTE также продолжает расти и развиваться. Согласно данным агентства Ovum, на которые ссылаются в ассоциации, рыночная доля LTE составляет 51%, а число подключений к услуге на протяжении первого квартала текущего года составило по всему миру 4.4 миллиарда.

«Технология LTE продолжает наращивать мускулы по всему миру, в то время как 5G становится коммерческой реальностью в отдельных его частях, – заявил президент 5G Americas Крис Пирсон. – Индустрия беспроводной мобильной связи приложила максимум усилий для того, чтобы дать пользователям по всему миру возможность испытать технические инновации, обеспечиваемые внедрением технологий LTE и 5G».

По данным 5G Americas, стандарт LTE в настоящее время поддерживает 646 сетей по всему миру, при этом в первом квартале текущего года было запущено в эксплуатацию 299 сетей LTE-Advanced. В ассоциации также отметили, что 60 сетей можно считать такими, которые отвечают критериям стандарта «LTE-Advanced Pro». Почти все они (за исключением двух) поддерживают функцию NB-IoT (узкополосный интернет вещей) и/или LTE-M (LTE для машинной связи) спецификации 3GPP Release 13, необходимые для работы технологии Интернет вещей.

На территории Северной Америки зарегистрировано 445 миллионов LTE подключений, говорится в пресс-релизе. В марте проникновение данной технологии достигло 121%, что соответствует 1.2 подключения на человека, а её рыночная доля достигла отметки 87%, что является наивысшим показателем в мире.

В исследовании говорится о том, что три общенациональных оператора, работающих на территории Соединённых Штатов, запустили технологию 5G в различных городах страны. А четвёртый планирует сделать это до конца года. Названия конкретных компаний в публикации не упомянуты, однако, тремя операторами, запустившими технологию 5G, являются AT&T, Verizon и Sprint, а четвёртым оператором, который также вот-вот присоединится к гонке, является T-Mobile.

Среди прочих ключевых моментов публикации:

• Функции LTE NB-IoT и/или LTE-M были запущены пятью американскими и канадскими операторами.

• Согласно прогнозам, количество LTE подключений (включая подключения категории M2M) до конца года достигнет отметки в 473 миллиона.

• Количество 5G подключений до конца 2020 года по прогнозам достигнет 4 миллионов, а к концу 2023 года вырастет до 186 миллионов.

Опубликованный отчёт демонстрирует последовательный рост количества сетей LTE и LTE-Advanced. В марте по данным 5G Americas технология LTE использовалась в 637 сетях по всему миру, при этом 294 из них работали в подстандарте LTE-Advanced.

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