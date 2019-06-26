Спустя почти месяц после отправления в космос, спутник связи «Ямал-601» наконец достиг рабочей точки. Полноценная эксплуатация аппарата начнется в июле, передает РИА Новости.

«В июле будет выполнена установка космического аппарата в штатную позицию 49 градусов восточной долготы и перевод действующих сетей со спутника «Ямал-202» на спутник «Ямал-601″», — сообщает компания «Газпром космические системы».

Напомним, спутник связи «Ямал-601» был запущен 30 мая с космодрома Байконур. После достижения точки 49 гр.в.д. он должен заменить на орбите действующий там спутник «Ямал-202» и предоставлять услуги связи.

Однако 5 июня стало известно, что «Ямал-601» не достиг рабочей точки в назначенный срок. Причиной послужили проблемы с двигателем аппарата.

Однако, спустя пару дней, специалисты провели первую 2-часовую специальную операцию по «довыведению» спутника. Этот маневр был одним из множества запланированных, в результате которых аппарат прибыл в рабочую точку.

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