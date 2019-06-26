Украинские пользователи стали потреблять больше оптического интернета от «Укртелеком». В течение весны каждый абонент в среднем тратил около 540 Гб, сообщается на сайте провайдера.

Согласно данным, этот показатель превышает прошлогодний на 14%.

Кроме того, выросло и количество потребляемого трафика пользователями домашнего интернета по технологии ADSL — более 250 ГБ. В прошлом году количество использованных гигабайт было меньше на 5%.

Напомним, в апреле Укртелеком запустил масштабный проект по расширению покрытия оптического интернета по технологии GPON. Оператор намерен инвестировать порядка четверти миллиарда гривен в постройку более 3,5 тысячи километров оптико-волоконных линий.

Также Укртелеком сообщал о росте доходов. В первом квартале текущего года он увеличился на 3% по сравнению с показателями аналогичного периода годом ранее. Первые три месяца 2019 года принесли Укртелекому 1,665 млрд. грн. Из них 488 миллионов составляют доходы от предоставления интерет-услуг.

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