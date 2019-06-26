Стоимость смартфонов с поддержкой сети пятого поколения постепенно падает. Уже через год можно будет приобрести такое устройство за чуть более 7,5 тысячи гривен, передает iTech.ua.

На конференции 5G+ вице-президент Xiaomi Лю Вейбинг сообщил, что уже через год можно ожидать появления 5G-смартфонов ценою меньше 290 долларов (7600 грн). Этому поспособствует стремительное развитие технологий пятого поколения в мире и адаптированных к ним устройств.

Отмечается, что инициативы в плане создания «бюджетного» 5G-устройства ожидали от China Mobile. Однако сам оператор информацию о якобы выпуске такого смартфона этим летом не подтвердил. Пока что он анонсировал лишь выход Forerunner X1, стоимость которого составит 735 долларов (19 300 грн).

Напомним, после выхода корейского Samsung Galaxy S10 5G, практически сразу же мир увидели смартфоны с поддержкой пятого поколения от трех мировых производителей: Huawei Mate 20 X 5G, Xiaomi Mi Mix 3 5G и Oppo Reno 5G. Их стоимость составила 982, 833 и 983 доллара соответственно.

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