Разбираюсь с вопросом о масштабах злонамеренного завладения номерами мобильной связи в современном мире. В англоязычной среде эту практику обычно обозначают как SIM swap fraud, поскольку для этого используется процедура замены SIM-карт оператором по заявке самого абонента. SIM swap fraud рассматривается как частный случай identity theft.

В богоспасаемых США творится Б-г знает что: «In 2018, mobile account takeovers increased even more. There were 679,000 mobile account takeovers, versus 380,000 in 2017. (Source: Javelin Strategy)». Рост едва ли не на 100% в год, отличные показатели. Впрочем, абсолютные цифры тоже шокируют. Надо бы глянуть методику их получения, возможно, в них учитывают слишком многое.

При всём при этом, чтобы вы понимали, the very first ever судебный приговор по такому делу был вынесен только этой зимой, т.е. в 2019 году, против чуваков, которые крали миллионы долларов у «криптанов» прямо во время их тусовочек. Рекордный улов — 5 миллионов за один вечер.

Кстати, помните Майкла Терпина, знатного криптовалютного спекулянта, который поставил абсолютный рекорд в этой области? В прошлом году он потерял крипты на 216 млн. долларов в ценах на момент кражи. Дядька был вне себя от бешенства, поскольку его оператор наглейшим образом злоупотребил всем, чем только можно было. Впрочем, подробности я уже описывал, ограничусь сообщением об относительно счастливом финале. Мистер Терпин выиграл суд против AT&T, получив 75.8 млн. долларов. Не 220, конечно, но тоже неплохо, учитывая, что подписанный им договор на VIP-обслуживание вообще не предусматривал ответственность оператора за что-либо.

Подозреваю, что история с Терпином стала катализатором публичного интереса к этой проблеме, заставив почтенную публику навести, в конце концов, резкость на происходящие в индустрии бардак и беспредел. Ещё год назад буквально в каждой публикации речь шла о «сотнях, может быть тысячах» пострадавших. Никаких агрегированных данных, никакой национальной статистики я не встречал.

Чудовищность истории, приключившейся с уважаемым человеком, произвела на американцев впечатление. Теперь в публикациях мелькают разного рода инициативные группы, которые ищут справедливости, ссылаясь, в том числе, на злоключения знатного криптоинвестора.

В Австралии, насколько могу судить по нескольким попавшимся на глаза публикациям, дела обстоят примерно так же, как это было в Штатах до конца прошлого года. С одной стороны, газеты сообщают о десятках жертв, допуская возможность их общего числа в размере сотен и даже тысяч. С другой стороны, операторы и банки на голубом глазу утверждают о соблюдении ими «лучших мировых практик». Fuck off, короче, дорогие клиенты.

В старой доброй Англии пресса пошла заметно дальше. Ещё в 2016 году журналисты одной из радиостанций, входящих BBC наглядно продемонстрировали, как с помощью перевыпуска SIM-карты можно установить контроль над чужим банковским счётом. Сразу два банка, ставшие полигоном для публичной демонстрации уязвимостей, признали наличие проблемы и пообещали изменить процедуры аутентификации. Представил, как Дубилету-старшему предлагают отказаться от SMS-аутентификации из-за того, что у кого-то украли деньги со счёта.

Два года спустя другая команда журналистов с помощью скрытой камеры зафиксировала как сотрудники салонов мобильной связи нарушают процедуры замены SIM-карт. Причём нарушения затрагивали и абонентов контрактной формы подключения, и предоплаченных услуг. Эти факты использовались ими для передачи, посвящённой всё той же проблеме кражи денег с банковских счетов.

Мне до сих пор не удалось найти хоть какую-то статистику по такого рода преступлениями в ЕС. Возможно, её просто нет. Было бы интересно сравнить ЕС и США по этому показателю.

В Бразилии много не только диких обезьян, но и крутых инноваторов. Финтех-стартапы далёкой прекрасной страны обожают использовать номер мобильного как фактор аутентификации. Восстановить «забытый» пароль? Нет проблем! Результат — эпидемия мошеннических действий, жертвами которой стало много представителей «высших слоёв» общества.

Зато обнаружился пример успешного решения проблемы кражи денег с банковских счетов посредством угона «финансового» номера. Причём решения радикального, обеспечившего практически полное искоренение проблемы. Случилось это, внезапно, в Мозамбике.

Все мобильные операторы страны реализовали для банковских учреждений приватный API, который позволяет проверить не происходила ли в указанный период времени замена SIM-карты для данного номера. Банки блокируют любые транзакции для номеров, которые были перенесены за последние 48-72 часа. Этот период был признан достаточным, чтобы жертва кражи номера нашла время обратиться к оператору и восстановить контроль над ним. В случае если замена карты производилась законным владельцем, он может воспользоваться услугами банка при личном визите в отделение.

Достоинством этой схемы является то, что она не предполагает распространение персональной информации. Банк отправляет запрос, на который получает один-единственный ответ «правда» или «ложь».

В этом месте стоит сделать одно важное неприятное замечание. Информация о мозамбикском кейсе почёрпнута мною из материала Kaspersky Lab. Не знаю, как это трактовать, но эта статья оказалась наиболее профессиональным материалом по данной теме. Причём таких материалов я встретил всего ничего, мизер.

Скажу больше, и проблему SS7-уязвимостей в сетях мобильной связи наиболее глубоко копают в российской Positive Technologies. Если к этой тёплой компании присоединятся китайцы, имея целью заделаться лучшим (а то и единственным) проводником интересов абонентов мобильной связи в США и ЕС, будет вообще вызывающая ситуация. Получится, что защитой абонентов от произвола операторов и банкиров занимается только «ось зла».

С этим, кстати, связаны и возможности. В конце прошлого года по приглашению организаторов Nonamecon я выступил с докладом об уязвимостях в сетях мобильной связи. Именно в сетях, а не в абонентских устройствах.

После доклада была возможность пообщаться и на конференции, и по её окончании. Обнаружился поразительный факт — я оказался, кажется, первым и единственным человеком за много лет, который говорил об этих вещах. На сегодняшний день проблематика специфических рисков и угроз в сетях мобильной связи оказалась в слепой зоне профессионального сообщества. В Украине я до сих пор не нашёл ни одного специалиста, ни одной команды, которые специализируются на этих вопросах.

Это вполне себе ниша, в которой можно найти немало денег и других ништяков. Главное не лениться.

