Больше, чем когда-либо: Абоненты Киевстар потребляют 1 Петабайт трафика в день

Количество трафика, используемого абонентами Киевстар в день, достигло рекордного показателя в 1 Петабайт. Такое высокое потребление мобильного интернета связано с новой летней акцией оператора связи, сообщает пресс-служба компании.

Недавно Киевстар предоставил своим пользователям безлимитный 4G-интернет на два месяца. Оператор не будет списывать мегабайты со счетов абонентов вплоть до 31 июля.

Разумеется, клиенты положительно восприняли акцию от Киевстар, и уже на сегодняшний день демонстрируют активное ее использование. К слову, 1 Петабайта трафика достаточно, чтоб в течение 135 лет непрерывно смотреть фильмы онлайн в высоком качестве.

Как отмечает сам оператор, последний раз такие показатели потребления мобильного интернета были зафиксированы в 2015 году. Тогда такое количество трафика генирировали все абоненты 3G в месяц.

Напомним, в середине текущего месяца Киевстар предложил абонентам приложение для контроля работы сети. Пользователи могут сообщать о неполадках непосредственно техническим экспертам, без нужды звонить на горячую линию.

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