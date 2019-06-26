Несмотря на подписание Дональдом Трампом указа о запрете поставки техники для Huawei со всеми вытекающими последствиями, некоторые американские компании продолжают сотрудничество с китайским производителем. Техногиганты нашли способ обойти некоторые пункты документа, пишет Экономическая Правда.

Сообщается, что некоторые производители чипов для смартфонов, вроде Intel и Micron, продолжают поставлять Huawei компоненты для устройств. Компании попросту снабжают китайского партнера техникой, произведенной за пределами США. Таковая, по сути, не считается американской, а запрет Трампа четко ограничивает продажу конкретно местного оборудования.

Таким образом китайский техногигант получает возможность и дальше производить смартфоны с чипсетами американского производства, а компании из США в свою очередь выручают миллионы долларов за сотрудничество с Huawei.

Как с этим будет бороться администрация Трампа (и будет ли вообще) — пока неизвестно. Ясно лишь то, что полностью изолировать американский технологический рынок от взаимодействия с Huawei пока будет очень трудно.

Напомним, указ о запрете использования оборудования Huawei американский Президент выдал в середине прошлого месяца.

С тех пор от сотрудничества с китайским производителем отказалось множество крупнейших технических и телеком-компаний США (Google, Intel, Qualcomm, Xilinx, Broadcom) и Японии (Panasonic, SoftBank, KDDI (au), NTT Docomo). Также взаимодействия с техногигантом прекратили Wi-Fi Alliance и Корпорация Microsoft.

Ответ Huawei не заставил себя долго ждать. В конце мая компания подала иск против решения Президента США с целью добиться его пересмотрения в суде и как следствие — признания его неконституционным.

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