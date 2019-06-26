Итальянское Министерство экономического развития (MISE) опубликовало правила, регламентирующие выделение денежных субсидий на покупку ТВ-декодеров, совместимых со стандартами DVB-T2, MPEG-4 и HEVC/H.265.

Закон о бюджете на 2019 год предусматривает выделение на эти цели в общей сложности 151 миллиона евро, которые могут распределяться, начиная с 15 ноября. Подтверждение будет дано по истечении 30-дневного периода общественных консультаций, объявленных с целью дать высказаться заинтересованным сторонам.

Сумма, выделяемая для жителей Италии, принадлежащих к первой и второй категориям ISEE, установлена на уровне 50 евро и предназначена для покупки одного устройства одним пользователем из одного домохозяйства до 31 декабря 2022 года. Скидка будет сделана исходя из непосредственной цены телевизора либо декодера в розничной сети, с учётом НДС и без возможности возмещения в денежной форме в случае, если стоимость покупаемого устройства ниже 50 евро. Розничные сети – как физические, так и онлайн – должны зарегистрироваться в телематической службе внутренних доходов согласно процедуре, которая будет подробно изложена на сайте министерства.

Оборудование, на которое будет распространяться действие скидки, должно быть укомплектовано DVB-T2/HEVC совместимым тюнером, соответствующим параметрам ITU-T для стандарта H.265. Производители оборудования должны дать гарантию того, что данная продукция отвечает необходимым требованиям. В перечне данных требований, в частности – наличие в декодере разъёма SCART. После определения перечня моделей, соответствующих требованиям, MISE опубликует их список на своём web-сайте.

В ближайшие недели ожидается публикация дорожной карты перехода телевидения Италии на стандарт DVB-T2. Данная дорожная карта была утверждена осенью прошлого года, и изначально предусматривала сохранение стандарта DVB-T и отказ от использования в цифровом телевещании кодека MPEG-2 с 1 января 2020 года, однако, впоследствии это решение было отменено, а срок перенесен на осень 2021.

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