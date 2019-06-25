В компании Viasat решили изменить существующий контракт с Arianespace, прописав в его условиях запуск одного из новых современных спутников компании для раздачи широкополосного интернета не при помощи ракеты Ariane 5, а при помощи новой ракеты Ariane 6. Об этом пишет Spaceflight Now.

Благодаря данному соглашению Viasat станет первой коммерческой компанией, осуществившей запуск спутника при помощи ракеты Ariane 64 – более мощной модификации ракеты Ariane 6, с четырьмя твердотопливными ракетными ускорителями.

Калифорнийская компания Viasat разработала новую серию спутников для раздачи сигналов широкополосного Интернета по всему миру с рабочих точек на геостационарной орбите на высоте в более чем 36 000 километров над экватором.

Три новых спутника типа ViaSat 3 в настоящее время создаются на заводах компании Boeing, при этом в Viasat уже договорились об их запуске с компаниями Arianespace, SpaceX и United Launch Alliance.

Изначально контракт между компаниями Viasat и Arianespace касательно запуска одного из спутников ViaSat 3 был подписан в 2016 году и предусматривал использование для этих целей ракеты Ariane 5 ECA. В ракете Ariane 6, которая должна будет совершить свой первый космический полёт с космодрома во Французской Гвиане в 2020 году, впервые будет использован новый двигатель верхней ступени Vinci, который может быть перезапущен в космосе во время многочасовых миссий – в отличие от ракеты Ariane 5 с её одноразовым криогенным двигателем верхней ступени.

Новый двигатель верхней ступени позволит ракете Ariane 6 вывести спутник ViaSat 3 на «высокоэнергетическую» геостационарную переходную орбиту, ближе к конечной рабочей орбитальной позиции аппарата, что даст возможность сократить расстояние транзита с использованием собственных двигателей спутника и ускорит его ввод в эксплуатацию, сообщили в Viasat.

Для запуска спутника ViaSat 3 будет использована модификация Ariane 64 новой европейской ракеты, разработанная и построенная компанией ArianeGroup – совместным предприятием Airbus Defense and Space и Safran при финансовой поддержке Европейского космического агентства. Ракета Ariane 64 (или же А64) способна выводить на геостационарную переходную орбиту груз массой в более 25 350 фунтов (11.5 метрических тонн), что примерно на 15% выше грузоподъёмности ракеты Ariane 5 при полёте на ту же орбиту.

«Наше сотрудничество с Arianespace имеет давнюю историю, и мы верим в то, что их ракета А64 позволит Viasat добиться реализации ключевых целей, среди которых – обеспечение возможностей доступа к скоростному высококачественному широкополосному интернету для конечных пользователей по всему миру», — говорит президент отдела космических и коммерческих сетей в компании Viasat Дэйв Райан. – «Ракета A64 обладает высокими конкурентными преимуществами для проведения экономически выгодных и надёжных запусков спутников ViaSat-3».

Ракета Ariane 6 будет иметь также облегчённый вариант — Ariane 62 – с двумя твердотопливными двигателями, расположенными с двух сторон водородной базовой пусковой установки.

«Для нас было большой честью то, что компания Viasat изначально выбрала Arianespace для организации запуска одного из своих спутников ViaSat 3, и сейчас изменила программу, что делает их первыми клиентами коммерческого запуска нашей сверхмощной ракеты Ariane 64», — говорит генеральный директор Arianespace Стефан Исраэль. – «Переходом к использованию ракеты A64 мы продемонстрируем нашу способность адаптироваться к условиям рынка новой эпохи – ещё лучше отвечая на запросы клиентов».

Три спутника ViaSat 3 обеспечат покрытие всего земного шара сигналом широкополосного интернета в Ka-диапазоне, при этом ёмкость каждого из спутников составит, по данным Viasat, 1 терабит в секунду.

Первый из трёх спутников обеспечит покрытие сигналом территории Северной и Южной Америки. За ним последует второй спутник, предназначенный для покрытия сигналом Европы, Африки и Ближнего Востока. А третий аппарат будет раздавать сигнал для стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

В компании Viasat пока не расписали, какой из планируемых спутников будет отравлен в космос той или иной ракетой – Arianespace, SpaceX либо ULA.

После подписания в 2016 году с Arianespace контракта на запуск первого спутника серии ViaSat 3, в Viasat в 2018 году заявили о заключении соглашений с компаниями ULA и SpaceX касательно запуска ещё двух спутников ViaSat 3 с мыса Канаверал на борту ракет Atlas 5 и Falcon Heavy

Спутники компании Viasat, находящиеся в настоящее время в космосе, обеспечивают доступ к Интернету пользователям в Северной Америке, странах Карибского бассейна и по пути следования трансатлантических авиарейсов. После запуска очередных трёх спутников компания станет международной.

В марте в компании Arianespace заявили, что OneWeb – ещё один потенциальный игрок на рынке услуг спутникового интернета – станет заказчиком услуг компании при первом запуске ракеты Ariane 6 в 2020 году. Ожидается, что во время первого полёта ракеты Ariane 6 в космос будет запущено около 30 небольших спутников OneWeb, которые полетят на орбиту на более лёгких ракетах Ariane 62.

В компании Arianespace также заключили контракт с правительством Франции, предусматривающий запуск оптического спутника-шпиона на борту ракеты Ariane 62. А Европейское космическое агентство заключило контракт с Arianespace по поручению Европейской комиссии, предусматривающий запуск четырёх навигационных спутников Galileo на борту двух ракет Ariane 62.

Компания Eutelsat – коммерческий оператор услуг космической связи со штаб-квартирой в Париже – также заключил в прошлом году с компанией Arianespace контракт на проведение нескольких запусков, включая запуски с использованием новой ракеты Ariane 6.

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